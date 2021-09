Congreso no ratifica estado de Calamidad enviado por el Ejecutivo

Con 81 votos a favor, diputados al Congreso de la República aprobaron el decreto que imprueba el estado de Calamidad Pública con el que el Ejecutivo buscaba detener la propagación del Covid-19.

Sin embargo, para llegar a ello pasaron más de siete horas y muchos alegatos en el hemiciclo legislativo.

El decreto 8-2021 no fue ratificado por los diputados al Congreso y en consecuencia deja de tener efecto el toque de queda que había sido decretado desde las 8 de la noche para las 4 de la mañana del día siguiente.

El @CongresoGuate dice NO nuevamente al estado de Calamidad. https://t.co/fAtNka1E6V

Con esta restricción se procuraba aminorar la cantidad de accidentes de tránsito, especialmente, y con ello provocar que los médicos en primera línea y en los principales hospitales públicos del país tuvieran un descanso, según lo indicó el presidente Giammattei.

Sin embargo, nuevamente la bancada oficialista no logró los votos necesarios para mantener el estado de Calamidad vigente.

Sin embargo, en la votación de la improbación del estado de Calamidad Pública, la secretaría del Legislativo no cerró el proceso a pesar de que no se habían logrado los votos necesarios.

Por el contrario, el tiempo se alargó a más de una hora lo cual provocó el rechazo del los diputados que no votaron a favor quienes gritaron varias consignas.

Ante esta situación, y luego de que el presidente Allan Rodríguez fue captado haciendo una serie de llamadas telefónicas, los diputados comenzaron a ejercer presión para que la votación se cerrara.

El diputado Aldo Dávila, quien realizó una transmisión en vivo desde sus redes sociales, recriminó a Rodríguez por el hecho de que cada vez que utilizaba su teléfono, se sumaba un voto más en el tablero.

Incluso en una oportunidad se observó a Rodríguez utilizando dos teléfonos a la misma vez.

Pero el diputado Rodríguez hizo caso omiso de dichas acusaciones hasta que varios minutos después finalmente se cerró la votación.

Luego de que se levantara la sesión, el diputado Rodríguez brindó declaraciones al respecto de la sesión de este día y la no aprobación del estado de Calamidad Pública.

#EUNacionales "Lamentable que la postura sea una oposición férrea al Ejecutivo y no una oposición de apertura, de diálogo, de propuesta. Si no están de acuerdo ¿por qué no proponen", asegura @AllanRodriguezE con respecto a los diputados al @CongresoGuate pic.twitter.com/MJ0O2ihM7f

— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) September 7, 2021