EE. UU. recomienda no viajar a Guatemala por altos niveles de Covid-19

Estados Unidos emitió una alerta de salud en la que recomendó a sus ciudadanos no viajar a Guatemala debido al alto nivel de contagios de Covid-19 que hay en el país.

El aviso también sugiere reconsiderar visitar la nación centroamericana debido a la delincuencia, que según detalla, se ha incrementado en algunas áreas.

La embajada de EE. UU. compartió una publicación en sus redes sociales y sitio web en la que se indica que por medio del Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) se giró el aviso de nivel 4.

En este se menciona que el riesgo de contraer Covid-19 y desarrollar síntomas graves puede ser menor si está completamente vacunado con un fármaco autorizado por la FDA.

En la alerta emitida por Estados Unidos se indica también que es necesario que los viajeros reconsideren visitar Guatemala debido a que se ha incrementado el riesgo por la delincuencia.

Se recomienda específicamente no viajar a San Marcos y Huehuetenango, excepto a las cabeceras departamentales, y a las zona 18 y Villa Nueva, en la Ciudad de Guatemala.

“Los delitos violentos, como robos a mano armada y los asesinatos, son habituales. La actividad de las maras, como la extorsión, la delincuencia callejera violenta y el tráfico de estupefacientes está muy extendida”, se detalla.

También se menciona que la policía local podría carecer de recursos para responder eficazmente a los incidentes delictivos graves.

Y se pide a los ciudadanos estadounidenses que si deciden viajar a Guatemala atiendan distintas recomendaciones para resguardar su seguridad, entre estas:

The @CDCgov has issued a Level 4 Health Notice recommending not to travel to #GUA due to a very high level of #COVID19. The advisory also suggests reconsidering travel to that country due to crime. Full advisory: https://t.co/lsaXQjtsKw pic.twitter.com/OaxiQpJHWA

— US Embassy Guatemala (@usembassyguate) September 14, 2021