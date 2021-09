“Infinity”, ¿Nicky Jam realizará colaboración con Juan Luis Guerra?

“Este es mi octavo álbum y es un tributo a mis raíces. Es un nuevo renacer”, comenta Nicky Jam en rueda de prensa.

El legendario intérprete de reguetón regresó impetuosamente a las listas de música con “Infinity“, su octavo y más reciente álbum, con el que hace un tributo a su estilo y a la música de la que ha sido exponente internacional desde hace más de dos décadas.

En este nuevo álbum, el famoso comparte nuevas canciones con su clásico sonido y en colaboración con otras grandes estrellas como Romeo Santos, Myke Towers, Jhay Cortez, Manuel Turizo y El Alfa.

“Trato que los versos sean muy picantes, muy de lo que está pasando ahora. Ese es el truco. Antes con el coro tú matabas y ya estaba, pero, ahora, el verso tiene que ser más fuerte que el mismo coro. Claramente, yo, siendo de la vieja escuela, voy a entender muy fácil lo que es el reguetón de la mata porque yo soy arquitecto de esta música, empecé esto hace 25 años y estuve durante todas las generaciones de reguetón”, explicó Nicky Jam.

“Yo quería que la gente disfrutara el álbum y que viera un nuevo renacer de Nicky Jam y lo que voy a traer a la mesa de ahora en adelante”, agregó. “Estoy orgulloso de mí, de mi cultura, de mi lenguaje, el español. Estoy orgulloso de todo lo que está pasando. Para mí, es una bendición ver que algo que empezó en un país tan pequeño, en una isla tan pequeña como Puerto Rico, esté creciendo en un país tan grande como México, haciendo su propio sonido y sus propias ramas”, agregó.

¿Realizará colaboración con Juan Luis Guerra?

Como es bien sabido, Nicky Jam ha dejado claro en sus redes sociales que siente una gran admiración por el cantautor dominicano y que uno de sus sueños es realizar un tema con el famoso.

Al preguntarle sobre el tema, respondió: “Yo amo a Juan Luis Guerra ¡Lo amo! Y créeme que sería muy feliz de realizar una colaboración con él, sin embargo, hay que tener mucho cuidado, pues él es cristiano y le toma mucho detalle a sus letras. Sin embargo, no me importa, yo quisiera que él me diga mira hice está canción, vente, y yo grabo lo que él quiera”.

“Es más, espero que esta invitación le llegué a él (Juan Luis Guerra) y así ejercer presión, que él vea que quiero realizar una colaboración”, agrega.