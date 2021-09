Chiquis Rivera y sus leggins transparentes la traicionan en ardiente baile

Vaya sorpresa se llevaron recientemente los seguidores de la joven y cantante y modelo Chiquis Rivera.

Y es que, recientemente, la también empresaria se mostró como toda una experta bailando reguetón.

Ante sus millones de fans, la hija más famosa de Jenni Rivera paralizó las redes sociales al subir un breve video en el que dejó claro que tiene uno de los cuerpos más envidiables de la industria del entretenimiento.

Para sorpresa de todos, el clip se hizo viral en varias redes sociales, recibiendo varios halagos.

Chiquis Rivera bailando reguetón pic.twitter.com/zx8uLtHRNo — Lo + viral (@VideosVirales69) September 18, 2021

En su cuenta de Instagram, en donde cuenta con más de cuatro millones de seguidores, la intérprete robó miles de suspiros con su extravagante baile.

Sin embargo, otro detalle que captó la atención es el ajustado atuendo con el que decidió aparecer Chiquis.

Y es al darle la espalda a la cámara se puede ver el trasero de la estadounidense en todo su esplendor.

“Cuerpazo”, “Espectacular”, “Ardiente”, fueron algunos de los comentarios que provocó la reciente actividad de Rivera en la famosa red social.

En la grabación observamos a la intérprete de “Paloma blanca” y “Vas a volver” moviendo sus caderas al ritmo de reguetón.

Como era de esperarse, la grabación inmediatamente se volvió viral y superó las miles de reproducciones.

Chiquis Rivera y su polémica afirmación…

Recientemente, Chiquis hizo una polémica revelación en torno a su expareja, Lorenzo Méndez.

Y es que la cantante afirmó que su exesposo la golpeaba. Fue la abuela de la joven quien confirmó que su nieta fue víctima de violencia.

En un video, la abuela de Rivera aclara que procura estar al tanto de su familia y dar consejos cuando tienen problemas.

“Chiquis dijo: ‘Es que él me pegaba abuela. Cuando andaba así mal, una vez me agarró y me dio una cachetada, no me dejé y yo también le di’”, dijo la abuela de Chiquis Rivera.