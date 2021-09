FIFA realizará una consulta con las federaciones sobre una reforma en el calendario de selecciones

La FIFA planea organizar una “cumbre en línea” el 30 de septiembre para consultar a sus federaciones miembros sobre la reforma del calendario, anunció este lunes la federación internacional de fútbol, que busca entre otras cosas una Mundial más frecuente, organizado cada dos años.

La instancia con base en Zúrich quiere “lanzar una nueva fase de consultas sobre los calendarios internacionales femenino y masculino, con fin 2023 y en 2024 respectivamente”, escribe la FIFA en un comunicado.

International Match Calendar – New consultation phase

FIFA has reached out to its member associations and other stakeholders (representatives of the players, clubs, leagues, confederations) marking the beginning of a new phase of consultation.

