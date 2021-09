“Llegamos a este partido en nuestro mejor momento”, dice Mario Acevedo

Los “Jaguares” de Santa Lucía se enfrentarán este jueves al rival más fuerte de su historia, el Saprissa, de Costa Rica, en la ida de los octavos de final de la Liga Concacaf, pero el técnico Mario Acevedo dice que no les intimida pues su equipo llega en un gran momento.

El partido se llevará a cabo este jueves a las 20:00 horas en el estadio Doroteo Guamuch Flores y previo a ello, Acevedo conversó en el “Súper Deportivo” de “Emisoras Unidas”, esto dijo:

¿Cómo llega Santa Lucía a este compromiso?

Los jugadores están comprometidos, hay buena disposición, sabemos el compromiso que conlleva ser campeón del futbol guatemalteco. Estamos contentos por lo realizado hasta el momento y estamos conscientes del rival al que vamos a enfrentar el jueves.

¿Qué opina del rival?

Es el equipo con más pergamino a nivel centroamericano, el que seguramente tiene más títulos internacionales. Sabemos de las condiciones que tienen, pero nosotros tenemos nuestro mérito, hemos venido haciendo las cosas bien. Actualmente estamos invictos, el equipo marcha en primer lugar y no es obra de la casualidad. Anímicamente el equipo está fuerte, sabemos a lo que nos enfrentamos, pero llegamos en nuestro mejor momento.

Será un rival difícil…

Todos lo son, no hay rival fácil, no somos un cuadro imponente, pero en base a orden táctico e intensidad tratamos de sacar los resultados. El Saprissa es un equipo con más jerarquía, tiene buen nivel y jugadores muy técnicos con velocidad. Los hemos analizado bien, es cierto que no han ganado los últimos cuatro partidos, pero su volumen de juego es muy alto, tiene mucha intensidad, presiona mucho y tiene jugadores desequilibrantes. Pero nosotros tenemos argumentos con los que queremos plantear un buen partido.

Tiene varias bajas…

En los últimos partidos algunos jugadores salieron lastimados con cargas musculares. En el último juego frente a Antigua tuvimos bajas significativas. Kenner Lemus, Osorio, Isaac Acuña, tenía dos centrales lesionados. Kendel Herrarte será operado, tenemos 7 u 8 jugadores fuera. La cantidad de bajas es significativa, pero frente a Antigua jugaron jóvenes que no habían tenido participación y lo hicieron bien, creo que la mayoría estará recuperado para el partido contra el Saprissa.

¿Es Saprissa un verdadero “Monstruo” morado?

Le tenemos respeto, pero no lo vemos como una amenaza, más bien como una oportunidad. El jugador está consciente de la oportunidad que conlleva esto y anímicamente el grupo está fuerte y unido. Vamos contra un “peso pesado”, pero eso no nos intimida. Va a ser una serie disputada, vamos a pelear y a dejarlo todo.

¿La inexperiencia le puede pasar factura a su equipo?

Este equipo nunca le había ganado a cremas y rojos, no habían jugado en varias ciudades y no habían clasificado a un torneo internacional, está experimentando nuevas sensaciones. El grupo ha adquirido experiencia sobre la marcha, pero tenemos jugadores con carácter, son partidos para disfrutar y dejar todo en la cancha.

¿Le seduce dirigir selección nacional?

Uno siempre quiere ir escalando, pero estoy a gusto en el club, estoy contento con el plantel que manejo, los resultados nos acompañan y eso hace que todos estemos bien. Todo llegará en su momento, ahora me enfoco en lo que hago.