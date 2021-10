“Si vas a hacer eso, que sea en el vestuario”, la dura crítica a CR7

El clima se volvió tenso este fin de semana en el Manchester United luego del empate ante el Everton. La imagen al final del juego fue la de Cristiano Ronaldo saliendo en solitario del campo y sin saludar a la afición, lo que molestó a una de las leyendas de los “Red Devils”.

La imagen de CR7 provocó repercusiones porque dejó al técnico Ole Gunnar Solskjaer en medio de la escena y el exjugador del Man U., Gary Neville, que ahora es comentarista, no se guardó nada a la hora de criticar al portugués.

“¿Está Cristiano molesto cuando no juega? Sí. ¿Esta Cristiano molesto cuando no marca? Sí. ¿Está Cristiano molesto cuando el equipo no gana? Por supuesto. Salió del campo murmurando para sí mismo, lanzando preguntar al aire: ¿Qué está diciendo? ¿Con quién está molesto?”, comenzó diciendo Neville.

Además, agregó: “Acciones como esa, y Cristiano es lo suficientemente inteligente como para saberlo, ejercerán una presión sobre el entrenador, más de la que ya tiene Solskjaer”.

“Creo que Ole tiene que cuidarse a sí mismo, ser egoísta y asegurarse de que maneja a Cristiano. Lo hará, ha manejado bastante bien a Paul Pogba durante los últimos años”, expresó.

Y para finalizar, Neville dijo: “Creo que hablará con Cristiano y le dirá: mirá, vamos, si vas a hacer eso, hazlo en el vestuario. Creo que es algo que hay que gestionar en los próximos meses”.

Cristiano Ronaldo no fue titular

El Manchester United (3º) no pasó del empate 1-1 frente al Everton (4º) este sábado en Old Trafford en el partido que subió el telón de la 7ª fecha de la Premier League, una circunstancia que aprovechó el Chelsea para colocarse como líder provisional tras vencer 3-1 al Southampton (17º).

Después de la victoria en el tiempo extra ante el Villarreal (2-1) el miércoles en ‘Champions’, el United optó por dar descanso de inicio a Cristiano Ronaldo y a Paul Pogba.

Ole Gunnar Solskjaer concedió su primera titularización esta temporada al delantero uruguayo Edinson Cavani, escoltado por Anthony Martial y Mason Greenwood en ambos costados.

“Hay que tomar decisiones a lo largo de la temporada y tenemos que gestionar los esfuerzos de los jugadores”, explicó el entrenador noruego al final del partido.