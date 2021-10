“Solo me hubiera ido al Real Madrid”, revela Mbappé

En la entrevista al medio galo, Kylian habló sobre qué pasó en realidad con su intento de dejar el PSG en el mercado de fichajes del pasado verano, también de su ambición en la que podría ser su última temporada como jugador parisino.

“Inicialmente pedí un período de reflexión. Antes de la EURO, le dije al club que no quería renovar, y después de la EURO dije que quería irme”, declaró. Todo parecía estar listo para dejar su país de origen, pero la negativa del PSG hizo que él respetara la decisión de no dejarle marchar.

Una de las preocupaciones para el delantero fue la decisión tajante que dio su presidente Nasser Al-Khelaïfi, quién cuando le preguntaron por Mbappé dijo que no lo vendería y tampoco lo dejarían salir gratis. “Me preocupé, no voy a mentir. Me dije: ‘Si no salgo gratis, ¿Qué me va a pasar?’”, expresó.

Durante la entrevista, Mbappé dejó su futuro al aire. “La verdad de ayer no es la de hoy, ni la de mañana. Si me hubieran dicho que Messi iba a jugar en el PSG, no le habría creído, saber lo que puede pasar”, dijo Kylian.

Para el astro francés, la llegada del argentino no influyó en su decisión, él quería dejar el club: “No, yo había tomado mi decisión y estaba bien considerada”

El Real Madrid fue el club elegido por Mbappé

“Si me hubiera ido este verano, solo habría sido para el Real Madrid, luego de dejar el PSG era el siguiente paso lógico”, manifestó el ´7´ del PSG, frase que confirma todos los rumores que lo vinculaban a la casa blanca en la ventana de fichajes.

“Quería descubrir algo más. Llevaba seis o siete años en el Campeonato de Francia, he intentado dar lo que tengo a París y creo que lo hice bien ”, comentó a “L’Equipe”.

“¿Decepcionado por quedarme? En ese momento, un poco. Cuando tu ambición es irte, si te quedas, no eres feliz”. “Tuve tiempo de llorar esta partida, cuando volví, anoté y lo hice bien”, argumentó.

Mbappé dejó claro que no tendrá malos comportamientos en el club por no dejarlo marcharse, “me lo voy a tomar con calma. Amo demasiado el fútbol y tengo demasiado respeto por el PSG, y por mí mismo”.

A pesar de terminar contrato el próximo año, Kylian no revela si se marchará o no del PSG: “Mi futuro no es mi prioridad ahora, ya gasté mucha energía en este verano y fue agotador”, concluyó.