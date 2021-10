“Decían que nos iban a quemar”, relata uno de los vacunadores agredidos en Alta Verapaz

Personal de salud que pretendía realizar una jornada de vacunación contra el Covid-19 fue agredido ayer en una comunidad de Alta Verapaz.

Los hechos se dieron en la aldea Maguilá, en el municipio de Fray Bartolomé de las Casas, en donde los vecinos retuvieron a 15 enfermeros y destruyeron 50 dosis debido a que no querían vacunarse.

Uno de los integrantes del equipo de inmunización le relató a Emisoras Unidas lo que vivió y las amenazas que les hicieron los pobladores que los mantuvieron retenidos.

Aunque se comparte su testimonio, no se da a conocer su nombre por temas de seguridad.

El integrante de la brigada señaló que ya se tenía conocimiento de que los habitantes de Maguilá no querían vacunarse.

“Íbamos hacia otra comunidad, pero para llegar a ella primero teníamos que pasar por Maguilá. No íbamos a parar en el lugar y nos dijeron que ante cualquier cosa mejor nos regresáramos”, dijo.

El equipo iba a pasar de largo hacia otra comunidad, pero ya lo estaban esperando con barricadas en la mencionada localidad. En la entrada el paso estaba bloqueado.

Luego de ello, los obligaron a permanecer bajo el sol por aproximadamente cuatro horas, mientras los amenazaban. También les arrancaron las mascarillas que estaban utilizando.

“Nos decían cosas de que nos iban a quemar, a azotar. Que a las mujeres las amarraran y las tiraran al monte. Por mi parte, a mí me amenazaban con golpearme por ser ladino”, señaló.

Lo que alegaban los inconformes es que supuestamente el personal de salud pretendía vacunarlos por la fuerza. Y eso llevó a que también destruyeran las dosis.

“En ese territorio hay un aproximado de 2 mil 400 personas y nosotros llevábamos 50 dosis para ver si alguien quería y aceptaba. Pero ellos tomaron los botes y termos y los rompieron”, manifestó.

De igual forma, les sacaron el aire a las llantas del automóvil en donde se movilizaban y trasladaron a los integrantes del equipo de vacunación a una habitación, en donde estuvo encerrado.

De acuerdo con el entrevistado, fue necesaria la intervención de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) para que los miembros de la brigada pudieran ser liberados.

El vacunador relató que después de observar la presencia policial, la turba se enardeció más, pues los acusaban de haber llamado a las fuerzas de seguridad.

Sin embargo, posteriormente se logró establecer un diálogo y a los afectados les hicieron firmar un acta para poder poner fin a las agresiones.

“No me quedó muy claro (qué era ese documento), no me lo leyeron, había mucha gente y todos hablaban. Era un solo alboroto eso”, mencionó.