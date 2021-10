Yaya Touré se ofrece al Barcelona “para lo que necesite”

El excentrocampista de Costa de Marfil Yaya Touré, que ganó la Liga de Campeones con el Barça con Pep Guardiola en 2010, cree que su exclub atravesará un período tumultuoso dentro y fuera del campo.

Actualmente el FC Barcelona ocupa la novena posición en la tabla después de ganar solo tres de sus siete partidos iniciales, con Ronald Koeman bajo una intensa presión para mantener su trabajo, en medio de un telón de fondo de caos financiero.

Yaya Touré ofreció su ayuda para restaurar el status del club en una serie de declaraciones en Twitter tras la derrota por 2-0 del Barça ante el Atlético de Madrid el pasado sábado por La Liga.

It is very emotional to see you say goodbye to your dream club @FCBarcelona It was my dream as a young child to play for Barça and to be able to play with you has made it so much more special. What a special player you are, pic.twitter.com/DnGA9UnFUT — Yaya Touré (@YayaToure) August 8, 2021

Los mensajes de Yaya Touré

El mal momento del Barcelona no ha pasado desapercibido para Yaya Touré. El marfileño acudió a sus perfiles en Twitter para mostrar su apoyo a su antiguo club en estos duros momentos.

“Puede que sea un momento difícil, pero mi confianza en el Barcelona es fuerte. Siempre estaré disponible para el club en cualquier momento y cuando me necesiten. Mi corazón está con el club, su gente y los aficionados”, dijo el excentrocampista.

It may be a difficult time for the club but my belief for @FCBarcelona is strong. I will always be available for the club should they need me anytime as my heart is forever with the club, the people and the fans! #ForçaBarça https://t.co/YjUnxrh5Md — Yaya Touré (@YayaToure) October 2, 2021

Previamente, Yaya Touré había lanzado un mensaje mostrando su amor a la institución blaugrana: “Mi tiempo en el Barça fue uno de los mejores momentos de mi carrera. El club decidió confiar en mí cuando era joven y aún no había logrado hacerme un hueco en las grandes ligas. Siempre le estaré agradecido por haber hecho eso”.

My time at @FCBarcelona was one of the best memories of my playing career. The club has decided to trust me when I was still a young player, yet to establish myself in the top leagues. I will forever be grateful to the club for what they have done for me. — Yaya Touré (@YayaToure) October 2, 2021

El jugador de 38 años, que se retiró el año pasado después de terminar su carrera como jugador en China, es actualmente entrenador asistente del club ruso Akhmat Grozny y está realizando sus estudios para convertise en entreandor con licencia UEFA.

El Barça ha decidido quedarse con Koeman, por ahora, con el presidente Joan Laporta respaldando públicamente al holandés la semana pasada a pesar de los informes generalizados en España que señalaban que han estado buscando un sucesor.

🔴🔵Encuentro informal de Koeman y Laporta en la Ciudad Deportiva, 72 horas después de la ratificación del técnico 🎙️Informa @HelenaCondis https://t.co/yr7DzMbAAm — Tiempo de Juego (@tjcope) October 5, 2021