Novelista tanzano Abdulrazak Gurnah recibe el Premio Nobel de Literatura

El novelista Abdulrazak Gurnah, nacido en Tanzania y residente desde hace años en el Reino Unido, recibió este jueves el Premio Nobel de Literatura 2021, anunció la academia sueca, que cumplió así con su promesa de ampliar sus horizontes geográficos.

Gurnah, que creció en la isla de Zanzíbar pero llegó a Inglaterra como refugiado a finales de la década de 1960, fue galardonado por su escritura “empática y sin compromisos de los efectos del colonialismo y el destino de los refugiados atrapados entre culturas y continentes”.

BREAKING NEWS:

The 2021 #NobelPrize in Literature is awarded to the novelist Abdulrazak Gurnah “for his uncompromising and compassionate penetration of the effects of colonialism and the fate of the refugee in the gulf between cultures and continents.” pic.twitter.com/zw2LBQSJ4j

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2021