VIDEOS. Cámaras captan el momento del fuerte sismo que sacudió Tokio

Un sismo de magnitud 6.1 sacudió este jueves, 7 de octubre, la región de Tokio, en Japón, informó la Agencia Meteorológica de ese país (JMA), citada por la AFP.

La sacudida, que se sintió en gran parte del este de Japón, hizo temblar a algunos edificios y activó las alarmas en los teléfonos de los habitantes para darles tiempo de ponerse a salvo.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) evaluó la magnitud del sismo en 5.9.

Notable quake, preliminary info: M 5.9 – near the east coast of Honshu, Japan https://t.co/mCsnrWHQXr

El epicentro del temblor, registrado a las 22:41 horas (locales), se situó en el departamento de Chiba (al este de la capital japonesa), a 80 kilómetros de profundidad, indicó la JMA.

De momento, no se había informado de víctimas ni daños materiales dejados por el movimiento telúrico. Se suspendió, no obstante, por precaución, la circulación de trenes locales y de los de alta velocidad (Shinkansen).

También hubo controles en las centrales nucleares, sin que se hayan señalado anomalías.

En redes sociales, usuarios compartieron videos que mostraban el momento del fuerte sismo.

JUST IN: 6.1-magnitude quake hits Tokyo, video shows massive shakes after earthquake in Capital of Japan.pic.twitter.com/tNpR1t6QQK

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 7, 2021