Emanuel Barahona presenta su libro motivacional “Descubre tu propósito”

“Todos deseamos tener una vida sin complicaciones y tener éxito, pero es necesario pasar por circunstancias para descubrir de qué estamos hechos y así lograr saber cual es nuestro propósito en la vida”, explica Emanuel Barahona, autor de “Descubre tu propósito“.

“En este libro comparto algunas experiencias que me han ayudado a conocer el motivo de por qué estoy en la tierra y la finalidad es ayuda a todos, no importando si profesan alguna religión o no, todos somos iguales y la finalidad es que conozcan cuál es su propósito”, agrega.

Descubre tu propósito es un libro de 14 capítulos en donde Barahona detalla parte de su vida, un accidente de tránsito que lo llevó a pasar por tratamientos que le hicieron preguntarse cuál es su propósito de vida.

“Soy testimonio de que en la vida necesitamos pasar por pruebas para conocer el motivo de estar en la tierra. Nadie quiere sufrir, pocos nos animamos a tolerar los procesos. Creemos que somos víctimas de las circunstancias y que nadie más nos entiende o apoya. Después de muchos años, soy testigo de que en cada situación que vivimos, Dios nos está empujando a sacar la mejor versión de nosotros, ya que sus planes son mejores que los nuestros”, resalta.

Sobre la pandemia

“En la actualidad por la crisis sanitaria que se vive en el mundo, muchos cuestionan por qué vivimos esta tragedia que le ha cambiado la vida a todos, algunos han perdido a seres queridos y otros han padecido de la enfermedad. Otros se han sumergido en depresión por el encierro o bien por perder a personas cercanas. Les motivo a leer mi libro”, comenta Emanuel.

El autor es un emprendedor, compositor y salmista guatemalteco. Además, también se ha destacado en la música.

Para adquirir el libro “Descubre tu propósito” puede hacerlo por Amazon o bien a través de las redes sociales de Emanuel Barahona: ►emanuelbarahonaoficial

