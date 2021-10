Video íntimo y chats de WhatsApp revelaron abuso de maestra a alumno

Una maestra, de 41 años, fue detenida y acusada de abusar sexualmente de su alumno de 15 años, luego de que se difundieran un video explícito y mensajes de WhatsApp comprometedores.

También fue acusada de cargar un arma en la escuela e incitar comportamiento criminal en menores.

Este hecho ocurrió en los Estados Unidos y la policía de Miami-Dade informó que es el tercer arresto a un profesor bajo sospechas de abuso sexual a menores en lo que va del mes.

Lo grave del caso es que la maestra identificada como Heiry Calvi reveló estar embarazada.

Rey Valdes, vocero de la policía local, reportó que las autoridades conocieron la inapropiada relación en marzo, cuando los estudiantes reportaron un video que la víctima había compartido, donde aparecían él y Calvi teniendo intimidad.

Cuando la policía revisó el teléfono del adolescente, encontraron fotos explícitas de ambos juntos y mensajes de WhatsApp donde ambos expresaban su amor mutuo.

La maestra se habría acercado a la víctima cuando comenzó a darle clases particulares en su casa, a fines del año pasado.

Durante la investigación, un testigo informó que la acusada y el alumno asistieron juntos a una fiesta de cumpleaños, donde él presentó a Calvi como su tía. El 7 de marzo, los agentes detuvieron a Calvi mientras estaba en el automóvil con la víctima y otros dos adolescentes. Algunos de ellos les dijeron a los oficiales de Doral que habían estado intentando conseguir una habitación en un motel.

