Bartomeu “saca pecho” de la herencia que dejó en el Barça

Este 15 de octubre, el diario español “SPORT” publicó una entrevista con el ex presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu. El que fuera dirigente del Barça hasta 2020, dijo que su gestión no había sido mala, ya que, lo que heredó al club es con lo que ahora la institución se está recuperando y que el problema económico del Barça se debe a la pandemia.

“Mientras estaba la campaña por la presidencia del Barcelona siempre se habló de ‘una desastrosa herencia’, yo no la veo”, comentó Bartomeu. Posterior a esta respuesta, el ex dirigente resaltó que en diez años los culés ganaron veintidós títulos.

Además, Josep María agregó que durante su mandato, el resto de secciones del club “han ganado más títulos que nunca”, también recordó que han dejado al “mejor club femenino de fútbol del mundo”, el FC Barcelona femenino se alzó con un triplete la temporada pasada.

Las jóvenes promesas “también son parte de nuestra herencia”, expresó el expresidente. Según Bartomeu, su gestión ha hecho un gran trabajo en el futbol base, “Cuando jugadores veteranos se han ido, véase como los jóvenes han surgido, el caso de Ansu Fati, Riqui Puig, Ronald Araujo y hasta el mismo Pedri, que no es de la cantera aunque lo pareciera, se han ido consolidando en el primer equipo”, añadió.

Bartomeu habla del caso Koeman

“Ronald vino en un momento muy delicado para el Barça y aceptó el reto de dirigir al club en esa situación. Considero que la primera temporada fue muy buena, se ganó la Copa del Rey, aunque aún no entiendo como no se ganó la liga”, explicó el ex dirigente.

#FCB🔵🔴 💥El Barça saldría de nuevo con un dibujo de tres centrales y dos carrileros 🔝Ansu Fati apunta a titular por primera vez desde su reaparición https://t.co/vXj8jzq6oJ — Diario SPORT (@sport) October 15, 2021

“Hay que entender que Koeman ha perdido a Messi, jugar sin el mejor del mundo representa que hay que cambiar que cambiar muchas cosas. Hay que darle la paciencia de volver a organizar este equipo sin Leo, a mi punto de vista está capacitado para hacerlo”, comentó.

Aunque argumentó que el Barcelona tiene buena plantilla para competir y que se les debe exigir ganar tanto la Liga como la Copa del Rey.

Para Bartomeu la salida de Messi fue una mala decisión de la actual junta directiva, “Yo como presidente no quise que se fuera e hice todo lo posible para que no se fuera del club. A mi punto de vista, que Leo se quedara era lo mejor para el club y para el mismo jugador”, concluyó Josep Maria Bartomeu.

*Con información de SPORT