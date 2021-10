Mancester United cae en su visita al Leicester

Estse sábado volvió la Premier League. Por la octava fecha, el Leicester recibió al Manchester United, con Cristiano Ronaldo como titular. CR7 y compañía buscaban volver a la victoria luego de dos partidos sin poder sumar de a tres en el torneo inglés.

Sin embargo, la suerte no sonrió para los ‘Red Devils’ que cayeron 4-2 ante el Leicester por la octava jornada de la Premier League. Tercer partido consecutivo sin ganar para el United, que se llevó un serio correctivo en el King Power Stadium.

Al minuto 19, Greenwood, que con su zurda hizo el 0-1 para abrir el marcador. Con ello, hubo quien pensó que el Manchester United se llevaría los tres puntos del Leicester, pero quedaba mucho juego por delante.

En la siguiente escena, en el 31′, Maguire, cometió un grave error ante Iheanacho en salida de balón, y el nigeriano le cedió el mismo a Tielemans para que éste batiera a De Gea mediante un tiro colocado.

Con ese 1-1 se llegó al descanso, y el tanteo en cuestión no se alteró hasta el 78′, cuando Soyuncu, a la salida de un córner, hizo el 2-1 después de que la defensa del Manchester United fuese incapaz de despejar el peligro de su área.

FULL-TIME Leicester 4-2 Man Utd

What a match! @LCFC end Man Utd's 29-match unbeaten run away from home in the #PL #LEIMUN

— Premier League (@premierleague) October 16, 2021