Rafael Amaya regresa a la televisión y estas son las primeras imágenes

Luego de algunos años alejado de la televisión para concentrarse en recuperarse de sus adicciones, Rafael Amaya está de regreso en la serie “Malverde: El Santo Patrón“.

En la historia protagonizada por Pedro Fernández y Carolina Miranda, el actor interpretará a Teo Valenzuela, el coqueto bandolero que se dedica a trasladar amapola y marihuana, algo que tiene en común con Malverde y lo buscará para pedirle consejos.

Con el mismo estilo de Aurelio Casillas de El señor de los cielos, él hará varias escenas de acción dentro de la serie y que trabajó con el reconocido director Miguel Varoni.

En una entrevista en el programa Al rojo vivo, el actor habló sobre su regreso a la tele:

También dijo respecto a su personaje que podría ser el tatarabuelo de Aurelio Casillas, “Lo que él necesita es que Malverde le ayude a buscar las veredas, que le diga a quién sobornar. Le va a pedir ayuda”.

“Estoy muy agradecido de estar trabajando, manteniéndome ocupado y aprovechando cada segundo de mi vida, viviéndolo al cien por ciento y ahora todo es a flor de piel”, aseguró el famoso.

Rafael Amaya expresó su emoción por regresar a las grabaciones, lo feliz que se sintió con el recibimiento por parte de sus compañeros, eso lo hizo sentir cómodo y en confianza. De igual manera, confesó que se está adaptando a él mismo y que se sigue preparando para su nueva vida.

“Hago ejercicio constantemente, me cuido y me quiero mucho. Me estoy dando paz, amor, sobre todo recuperando el tiempo perdido”, declaró.