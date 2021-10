Confesiones: El día que Pablo Cristiani quiso quitarse la vida

Las muchas polémicas que protagonizó Pablo Cristiani hace algunos años, hicieron que tocara fondo al punto de pensar en quitarse la vida.

Así lo confesó durante una entrevista el sábado por la noche, donde el cantante abrió su corazón para confesar que con pistola en mano, tuvo pensamientos que casi lo llevan a tomar una decisión fatal.

El vocalista de Los Miseria Cumbia Band habló de su pasado y los problemas personales con los que ha tenido que lidiar.

Según contó, un día llegó a su casa y se dirigió a su oficina y con pistola en mano, cargada, pensó en acabar con todo.

“Con la pistola cargada dije, aquí está ya para el gusto de todos lo cerotes, aquí está ya se acaba esto”, dijo.

Sin embargo, fue el ver la cara de su mamá y pensar en su familia e hijos lo que lo detuvo.

“Vi la cara de mi mamá y dije… No, no, no, aquí yo me voy a cagar en mis papás, en mi familia, en mis hijos. ¿Qué van a decir? Este se mató por esto, y supe que yo tenía que apartarme.

El músico guatemalteco decidió alejarse de la palestra y del ojo público, por lo que se fue a vivir a una bodega durante dos años (de 2017 a 2019).

“Vivía en medio de rollos de papel higiénico y me abandoné”, relató.

Tras pasar lejos de sus seres queridos por un largo tiempo, trató de encontrarle sentido a su vida, ya que lo único que estaba haciendo era destruirse.

Hasta que llegó una persona que lo sacó de esa depresión en la que estaba cayendo. “Al final apareció alguien que es bien importante en mi vida, una persona que es sumamente importante para mí, me llegó a dar unos abrazos, me llegó a dar un par de besos y me dijo: ‘Ya, ya, ya parala’”, expresó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por pablocristiani (@pablocristiani)

Tras las enseñanzas, encontró la forma de levantarse y que gracias al apoyo de sus miles de fans ha podido seguir con la música.

¿Qué pasó con el vocalista?

En 2017, Pablo Cristiani fue detenido tras se acusado por su esposa de supuestas agresiones y un juez ordenó su captura.

Cristiani “se enteró” que era requerido por un juez desde el 5 de marzo de 2017 y acudió al Juzgado de Femicidio la noche del 23 de marzo de 2017. El juez revisó su expediente y ordenó la detención provisional. Estuvo en la carceleta de la sede central del Ministerio Público, en el barrio Gerona, zona 1.

Su esposa, Manola Zarco, denunció al intérprete de “Chicarrón con pelos” y “No se acaba el amor” por agresiones. En su cuenta de Twitter compartió “Hace mucho tiempo que te quiero confesar que ya no puedo…”.

Luego de 12 horas de estar detenido se realizó la audiencia en el Juzgado de Femicidio. Fue vinculado al proceso y dejado en libertad.