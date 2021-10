Militar desarma a hombre que pretendía asaltar un negocio

En redes sociales es viral un video en el que se observa a un hombre, veterano militar del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, desarmando, en cuestión de segundos, a un ladrón que entra a una tienda en Arizona.

Los hechos ocurrieron el 20 de octubre pasado, y fueron captados por la cámara de seguridad del comercio, en donde se ve al militar retirado cerca de la puerta de entrada, cuando de pronto llegan tres asaltantes.

El primero de ellos ingresa portando una pistola y le apunta al sujeto, sin embargo, éste no se amedrenta y le da un manotazo, para luego lanzarse sobre el ladrón y someterlo.

Mientras tanto, los otros dos delincuentes, al ver que su compañero estaba siendo capturado, prefieren huir del lugar, frustrando así el asalto al establecimiento ubicado en una estación de gasolina del condado de Yuma.

Yuma, Arizona:

A Marine Corps veteran ended an armed robbery at a gas station by lunging at one of the suspects and disarming him.

Hero… pic.twitter.com/h7ykFQuAkF

— Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) October 21, 2021