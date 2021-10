“Defenderemos con uñas y dientes estos colores”, dice Irving Rubirosa

*Con información de Willber Colloy

Muy emocionado, pero consciente de que Xelajú MC tiene a una de las aficiones más exigentes del futbol nacional, así se mostró el nuevo entrenador de los “Superchirvos, el mexicano Irving Rubirosa, que llegó este sábado a la ciudad altense.

El estratega, que sustituye al nacional, Antonio Morales, tuvo su primer contacto con la plantilla quetzalteca, la noche del sábado, incluso, conversó con la plantilla.

Y en una entrevista exclusiva con Emisoras Unidas, dijo cuáles son las expectativas y cómo se siente de unirse al selecto grupo de técnicos mexicanos que dirigen en la Liga Nacional.

¿Cómo se siente

Antes que nada, gracias por el recibimiento. Tengo un par de días acá y la verdad es que la gente ha sido extraordinaria. Estas pocas horas y este poco contacto ha sido de verdad muy agradable.

¿Cómo vio al equipo ante Santa Lucía?

Sí, me parece que desde lo que va del torneo no habíamos tenido la posibilidad de pararnos tres veces frente a la portería. Hoy lo hicimos. Faltó contundenciay determinación para concretar. Pero creo que hicimos un buen partido contra el campeón y de aquí para adelante intentaremos mejorar.

¿Qué aspecto hay que mejorar de inmediato?

El equipo debe mejorar en todos los aspectos y el jugador necesita estar bien emocionalmente, debe volver a confiar en sí mismo, estar tranquilo para volver al triunfo. Creo que esa es la parte en la que debemos enfocarnos después de haber visto lo de hoy (sábado).

¿Qué sensaciones le dejó el resultado?

La verdad es que me pareció bien. Jugamos contra el campeón, no es cualquier equipo, y me parece que Xelajú fue superior en el primer tiempo. Debimos haber concretado alguna jugada que nos diera esa ventaja para poder manejar el juego. Esperemos que en los siguientes partidos podamos lograr tener esa contundencia que el equipo necesita, sumó siete sin ganar.

El próximo juego está a “la vuelta de la esquina”

Sí, tenemos poco tiempo para trabajar, pero hay muchas otras cosas que no tienen que ver con la cancha y esperamos apuntalar bien al equipo.

¿Sabe que la afición de Xelajú es muy apasionada?

Nos dimos a la tarea de investigar, de saber lo exigente que es la afición, pero también lo fantástica y lo cercana que está el club. Ese fue uno de los motivos para venir acá. Me parece algo muy positivo. Nos gusta que nos exijan. Sabemos de la responsabilidad que tenemos y que el equipo debe estar entre los primeros lugares y meterse a la liguilla, que es el objetivo principal ahora. Estamos en zona de clasificación, pero buscaremos seguir mejorando.

¿Cómo es su estilo de juego, qué puede esperar ver la afición?

Esa pregunta me la hizo un buen amigo hace dos días. Le dije que mí me gusta jugar como el Barcelona. ¿Anda Messi por acá para poder jugar como el Barcelona?. Todos los técnicos tienen un gusto particular y tratan de aterrizarlo. Yo trato de ser muy adaptativo. Puedo tener un gusto muy particular, pero si las situaciones y si las características de los jugadores me indican y me orientan a tener que jugar de cierta manera. Tendré que conocer bien al plantel y de ahí determinar de qué manera se puede plantar este equipo en los partidos y sacar ventaja.

¿Cómo debería ser su equipo?

Me gusta un equipo agresivo, propositivo, que salga jugando, que apriete alto, que sea valiente a la hora de ir hacia adelante, que sume mucha gente al frente, que tenga reacciones rápidas. Vamos a ver cuánto tiempo nos puede llevar. Ojalá que se haga la menor cantidad de tiempo para ir aterrizando esa idea, pero antes debo conocer cuáles son las capacidades de mis jugadores, hasta dónde se les puede exigir.

¿Preguntó a los mexicanos de la Liga Nacional cómo es el futbol de acá?

Preguntué sobre la ciudad, sobre cuántas veces ha salido campeón Xela, sobre los procesos de algunos jugadores de la plantilla. Sé que algunos han sido seleccionados nacionales.

Conversó con los jugadores antes del inicio del partido, ¿qué impresión le han dejado?

Creo que es un buen plantel con grandes seres humanos. Cuando tienes buenas personas, con disposición, las cosas pueden mejorar.

¿Sabía de los problemas por los que atraviesa Xelajú, incluso, en el camerino, por qué aceptó venir?

Siempre he sido aventurero y alguien a quien le gustan los retos. Me habían hablado del fútbol guatemalteco y no me gusta que me cuenten, quise venir y comprobar por mí mismo, qué es lo que tiene para ofrecer. Me visualizo compitiendo en liguillas y en finales. Me visualizo compitiendo Concachampions. Cuando investigué la envergadura del plantel me di cuenta que puede darme esas posibilidades. Y esa fue la razón por la que vine para acá.

¿Cree que hay posibilidades de darle minutos a los juveniles?

A mí me encantan los jóvenes. Siempre trato de incluir desde el de mayor jerarquía hasta el de 15 años. He trabajado con jóvenes en mi formación como entrenador. El proyecto de nuestro presidente a mediano y largo plazo es que cada vez, en el primer equipo, haya jugadores de las fuerzas básicas.

Su primer reto será ante un equipo dirigido por Saturnino Cardozo…

“Pepe” fue un fuera de serie, ‘monstruo’, de lo mejor que llegó a nuestro país. Le tengo mucho respeto. Hoy dirige un equipo poderoso y nosotros trataremos de hacer el partido, independientemente del respeto y de que todos sabemos quién es el entrenador. Intentaremos hacer nuestro partido y traer puntos de allá.

¿Qué le dice a la afición?

Que sepan que estamos conscientes del lugar en el que estamos. Que desde el momento en el que aterrizamos aquí nos pusimos la camiseta y que defenderemos a capa y espada, con uñas y dientes, los colores de la institución, de la ciudad y que haremos todo lo posible para que ellos se sientan orgullosos del equipo que estamos conformando.