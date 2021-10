Llaman a prohibir armas de fuego en sets de cine tras tiroteo de Alec Baldwin

Los llamados para prohibir el uso de armas de fuego reales en los sets de Hollywood aumentaban el domingo, tres días después de que el actor Alec Baldwin disparó mortalmente contra un director de fotografía durante el rodaje de una película en Estados Unidos.

La directora de fotografía Halyna Hutchins murió de un tiro en el torso el jueves cuando Alec Baldwin disparó una pistola utilizada como utilería en el western “Rust”, según un informe de la investigación preliminar, al que tuvo acceso la AFP.

El domingo, una petición en el sitio web change.org que pide la prohibición de las armas de fuego reales en los rodajes y la mejora de las condiciones de trabajo de los equipos de filmación reunía unas 15.000 firmas.

Over 1,000 people this morning have signed a petition urging Hollywood production companies to end the use of real guns as props on set, after a tragic accident filming Alec Baldwin's movie "Rust." https://t.co/Er7yVTiSp7

— Change.org (@Change) October 22, 2021