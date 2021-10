Un motorista sufrió graves heridas al chocar contra una camioneta en un sector de la Antigua Guatemala, en Sacatepéquez, según se constató en un video compartido en redes sociales.

En las imágenes difundidas por el Ayuntamiento de La Antigua Guatemala (municipalidad) se observa que el piloto de la camioneta conduce a velocidad moderada, pero no se percata que se aproxima el motorista.

El piloto de la motocicleta, que transitaba sí conducía a excesiva velocidad, choca con la parte delantera del automotor y sale expulsado hasta caer metros más adelante.

El accidente de tránsito quedó registrado en las cámaras de vigilancia instaladas por la comuna antigüeña, en las que quedó grabado este desafortunado accidente.

La Municipalidad de Antigua Guatemala no detalla quién es el responsable del accidente. Tampoco detalla si en el lugar existe alguna señalización de tránsito.

“Respeta las señales de tránsito. Respeta a los peatones, ciclistas, motociclistas, mascotas. No uses el celular al manejar y colócate siempre el cinturón de seguridad. Siempre hay alguien que te está esperando”, fue el mensaje que dejó la municipalidad al publicar el video.

Al momento se desconoce el tipo de heridas que sufrió el motorista, así como su identidad al igual que la del piloto de la camioneta.

Este accidente provocó diversas reacciones entre los seguidores de la página Ayuntamiento de La Antigua Guatemala:

“De por sí muchos no respeta los altos, Antigua se volvió aquello de que si viene alguien me detengo, de lo contrario juegan a la ruleta rusa, de madrugada es lo mismo, no respetan los altos ni de noche, ni de día, ni de madrugada”.

“Los dos van dormidos, parece que ninguno hace por frenar o esquivar al otro”.

“¿Quién lleva el ALTO?. Veo que el motorista acelera en lugar de frenar”.

“En la esquina de la 1a. calle y 4a. avenida falta una señal de ALTO, falta en la 5a. avenida sur y 7a. calle”.