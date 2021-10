“Perdimos ritmo, pero no hemos perdido el torneo”, dice Mario Acevedo

A pesar de que el campeón Santa Lucía registró un “bajón” en su rendimiento en los últimos partidos, luego de haber disputado la serie de octavos de final de la Liga Concacaf ante el Saprissa, su técnico Mario Acevedo confía en que su equipo mejorará pues “no hemos perdido el torneo”.

Y es que los “Jaguares” suman una seguidilla de 4 partidos sin ganar, uno de ellos fue derrota. Su último triunfo lo registró el 18 de septiembre, en la jornada 10, 1-0 frente a Antigua GFC. Y este miércoles recibirán a Sololá a las 9:00 horas por la fecha 16 del Torneo Apertura.

Actualmente marcha en la tercera posición de la clasificación general con 27 puntos, por debajo del líder colonial (32) y de Comunicaciones (30). Y Acevedo se refirió a la sequía de triunfos por la que atraviesa su equipo.

¿Qué ha pasado con su equipo en los últimos partidos.?

Entramos en una etapa en que nos ha costado sacar el resultado, especialmente de local. Nos vimos afectados por algunos factores como la participación internacional, fue desgastante, quisimos ser competitivos ante un gran rival y no conseguimos el objetivo, pero hicimos una digna representación, aunque jugar con este tipo de rivales nos pasó factura.

Era un nivel diferente al que ya estaban acostumbrados…

Eso nos representó un desgaste grande, porque las exigencias son otras y tras competir a ese nivel el equipo quedó tocado. Cuando volvimos el equipo no se había recuperado, no teníamos tanta profundidad, perdimos ritmo, pero no hemos perdido el campeonato, en líneas generales creo que se ha hecho un buen torneo.

¿La derrota en Malacatán les afectó?

Sí, sabíamos que el equipo estaba desgastado ante Malacatán y eso nos representó perder el único partido que hemos perdido en casa (0-3). Marcó la diferencia para no poder estar en el primer lugar, si no, estaríamos jugando por el liderato. Pero vamos tratando de corregir y mejorar.

¿Confía en retomar el vuelo?

Sí, uno de los aspectos más importantes es que hemos recuperado jugadores lesionados. Contra Iztapa, de local, no teníamos ninguna variante en ofensiva, tocó inventar puestos, poner de delanteros a los defensores. No tener 5 o 6 jugadores en buenas condiciones nos perjudica, pero no es excusa, la gente que tengamos tiene que hacerle frente y sacar esto adelante, estamos satisfechos con el equipo y queremos luchar por los primeros lugares, la mentalidad siempre es trascender y crecer.

¿Cómo está su equipo para enfrentar a Sololá?

Hemos ido recuperando a jugadores y eso nos tiene tranquilos. Sabemos que será un rival complicado, que exige mucho, a pesar de no tener tantos puntos, no ha tenido un mal torneo, pero estamos de local, si queremos estar arriba debemos ganar en casa, no hay de otra. Esto pasa por las ocasiones que podamos tener más que por el rendimiento del rival.

*Con información del Súper Deportivo de Emisoras Unidas