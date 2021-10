VIDEO. “He llorado”, Lalo Mora da la cara tras tocar el seno de una fan

Lalo Mora ha sido criticado por su comportamiento con las fans que se le acercan para tomarse una foto con él. En muchas ocasiones se le ha visto que las toca indebidamente.

A principios de octubre circuló un video en donde se ve al famoso tocarle el pecho a una de sus fans que se le acercó para tomarse una foto juntos. En las imágenes, ella se ve molesta y en el momento en que el cantante la tocó, ella retiró su mano.

Pese a que en varias ocasiones Mora ha logrado evadir las preguntas sobre este video, el pasado fin de semana rompió su silencio.

Las cámaras del programa “Hoy Día” lograron entrevistarlo y él comentó:

“Me iba a caer, la muchacha se asustó. No me agarré, sencillamente se asustó ella y me aventó, y como que me aventó la mano, eso es todo, amigo”.

Lalo Mora agregó que no se ha disculpado con la joven a la que tocó de forma indebida en el último video difundido, pero aseguró que sí quisiera hacerlo.

“A mí me da mucha pena eso y qué caray, no sé cómo explicarte, pero a Dios y a ella son a los que les debo de pedir una disculpa”, dijo. También confesó que ha llorado por las críticas que ha recibido.

No es la primera vez

El llamado Rey de mil coronas ha sido captado en varias ocasiones besando en la boca a las seguidoras que se le acercan para pedirle una foto.

Anteriormente, en una entrevista realizada por Hoy Día, el cantante aseguró que él no veía nada malo a su comportamiento ni comprendía la controversia, pues “soy hombre y me gustan las damas a morir”, justificó.

Acerca de los besos sin consentimiento, Mora aseguró que no lo veía de manera inapropiada, pues se trataba de mujeres “atractivas” a quienes les quería dar un beso.

Muchos cibernautas han denunciado su comportamiento y esperan que las autoridades tomen “cartas en el asunto”.

