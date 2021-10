Paris Saint-Germain no descarta rescindir en contrato de Sergio Ramos

La situación de Sergio Ramos con el Paris Saint-Germain parece complicarse cada vez más, según indicó el reconocido periódico francés Le Parisien, el club parisino estaría analizando la rescisión de contrato del defensor español.

El antiguo capitán del Real Madrid, llegado al PSG libre de contrato a comienzos de julio, no logra superar lesión muscular en su gemelo izquierdo, el último partido del camero fue en las semifinales de la Champions League donde el Real Madrid cayó ante el Chelsea en Stamford Bridge.

Compleja situación de Sergio Ramos

Ramos, que en principio debería volver a entrenar esta semana con el resto de sus compañeros, no tiene todavía una fecha de regreso. El camero lleva sin disputar un partido oficial más de cinco meses, concretamente desde el 5 de mayo, y no para de recaer en su lesión en el sóleo. Una hipotética rescisión de contrato comienza a barajarse en París según indica el rotativo de Le Parisien.

“Pero internamente, la confianza que algunos depositaron en el defensa en el momento de su fichaje, o incluso tras su lesión en la pantorrilla unas semanas después, ya no es inquebrantable hoy. Tanto es así que la opción de la rescisión de contrato, aunque no está en la agenda del día, ya no es ciencia ficción, habiendo el PSG integrado el hecho de que pudo haberse equivocado en su elección”, afirma Le Parisien en una nota publicada este domingo.

Ramos, de 35 años, sufre una lesión en el sóleo del gemelo izquierdo que ha afectado toda su pretemporada e inicio de pretemporada con los parisinos

Desde su llegada por todo lo alto a principios de julio, el excapitán del Real Madrid no ha disputado todavía un solo minuto con la remera parisina y aún no hay una fecha en concreto para su debut con el PSG.

*Con información de Le Parisien