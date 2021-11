VIDEO. Los Astros de Houston se mantienen con vida en la Serie Mundial

Los Astros de Houston mantuvieron vivas sus esperanzas de campeonato de la Serie Mundial al derrotar este domingo a los Bravos de Atlanta 9×5 y se acercaron 3-2 en la final al mejor de siete juegos con el sexto encuentro el martes en Houston.

Los Bravos, que vieron romperse así una racha de 7-0 en casa en los playoffs este año, no pudieron convertirse en el primer equipo en ganar la corona en su propio estadio desde que lo hicieron los Medias Rojas de Boston en el 2013.

Late insurance, just how we drew it up.#ForTheH pic.twitter.com/rbBSJFid1j

