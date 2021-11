Revelan video de Lalo Mora tocando indebidamente a una fan

Lalo Mora está en el ojo del huracán luego de haber sido denunciado por Pedro Carrizales, ‘el Mijis’, por haber tocado indebidamente a una fan.

Y ahora con más razón, puesto que el cantante de regional mexicano lo volvió a hacer y delante de todo el mundo, en un concierto.

Los primero señalamientos fue por haberle tocado un seno a una de sus seguidoras, cuando esta se acercó a pedirle una fotografía, hecho que quedó grabado en video.

Aunque el artista luego salió a defenderse argumentando que “se iba a caer”: “Me iba a caer, la muchacha se asustó, me aventó, no, no me agarré. Sencillamente se asustó y me aventó ella”, indicó.