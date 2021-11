Steven Gerrard es nuevo entrenador del Aston Villa

El Aston Villa anunció este jueves el nombramiento de Steven Gerrard, hasta ahora técnico del Glasgow Rangers, como nuevo entrenador del equipo de la Premier League, en sustitución de Dean Smith, cesado la semana pasada por conseguir la quinta derrota consecutiva en liga.

Aston Villa Football Club is delighted to announce the appointment of Steven Gerrard as our new Head Coach. 🟣

