Facebook, Instagram y WhatsApp registran nueva caída; usuarios reaccionan con memes

Más de un mes después de que se registrara la caída más larga en la historia de Facebook, Instagram y WhatsApp, la cual se extendió durante alrededor de seis horas, los servicios de Meta comenzaron a presentar nuevamente fallas la mañana de este viernes.

De acuerdo con los reportes, Facebook presentaba problemas para cargar el sitio web (64 %), acceso a la app (22 %) e ingreso a cuentas (14 %), mientras que Instagram presentaba inconvenientes en el ingreso a la app (48 %), acceso al sitio web (32 %) y errores al postear contenido (20 %). Por su parte, usuarios de WhatsApp reportaban errores en el envío de mensajes (48 %), acceso a la aplicación (37 %) e ingreso a la versión web (15 %), según datos recogidos por el sitio DownDetector.

Tras enterarse de la caída de las plataformas, usuarios reaccionaron rápidamente en otras redes sociales, especialmente en Twitter, con memes al respecto:

Everyone going to Twitter #facebookdown pic.twitter.com/pkXCOPov6Q

— Rachel Steele (@rachcsteele) November 19, 2021