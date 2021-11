NASA lanza misión para impactar nave espacial contra un asteroide y desviarlo

La NASA lanzó una misión para impactar deliberadamente una nave espacial contra un asteroide, en un ensayo en caso de que un día sea necesario desviar una de estas rocas para impedir que se estrelle con la Tierra.

El DART (Double Asteroid Redirection Test) despegó a las 22:21 horas (locales) del martes, a bordo de un cohete SpaceX, desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg, en California. Su objetivo es Dimorphos, una “luna” de unos 160 metros (dos estatuas de la libertad) de ancho, que rodea a un asteroide mucho mayor llamado Didymos (780 metros de diámetro). Juntos, forman un sistema que orbita en torno del Sol.

“Asteroide Dimorphos, ¡vamos a por ti!”, tuiteó la NASA después del lanzamiento. Más tarde, indicó que el DART se había separado con éxito de la segunda parte del cohete.

El impacto debería producirse en el otoño boreal de 2022, cuando el par de rocas se encuentren a 11 millones de kilómetros de la Tierra, el punto más cercano al que pueden llegar.

“Lo que estamos tratando de aprender es cómo desviar una amenaza”, dijo el principal científico de la NASA, Thomas Zuburchen, en una teleconferencia con la prensa, aclarando que estos asteroides no suponen ninguna amenaza para nuestro planeta.

Sin embargo, estas rocas pertenecen a una clase de cuerpos conocidos como Objetos Cercanos a la Tierra (NEOs, en inglés): asteroides y cometas que se acercan a menos de 50 millones de kilómetros de la Tierra.

