Karol G sufre aparatosa caída en concierto y sorprende con su reacción

Karol G se encontraba dando un concierto en Miami cuando se llevó tremendo golpe tras haber sufrido una aparatosa caída en el escenario.

La cantante cayó por las escaleras del escenario, las mismas forman parte de su show. La colombiana terminó rodando por varios escalones.

Al llegar al suelo, el silencio entre los asistentes se hizo presente aunque la música de la colombiana siguió sonando.

Karol G se quedó unos momentos boca abajo y sus bailarines se acercaron para asegurarse que todo estuviera bien. Sin embargo, ellas les pidió que se alejaran, se levantó y siguió el concierto.

La famosa proseguió con el evento con el lema “el show tiene que continuar”, sin embargo, posteriormente manifestó que sentía dolor.

“Se me partieron todas las uñas, yo creo que se me partió la rodilla, me duele todo”, indicó rompiendo en llanto. Agregó que también estaba muy feliz por estar en ese recinto de Miami con un lleno total y que no quería decepcionar a sus seguidores.

La colombiana recibió una ovación de los presentes quienes esperan que siga mejor. Por el momento, Karol G no ha comentado nada al respecto de su salud en redes sociales.

