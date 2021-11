Ana Bárbara da positivo a Covid-19 y aparece con oxígeno

La agenda de Ana Bárbara ha esta activa últimamente, pues la hemos visto en varios eventos públicos como le homenaje a a Vicente Fernández en los Premios de la radio.

Pero ahora la cantante notificó en sus redes sociales que dio positivo a COVID-19, razón por la cual tuvo que cancelar sus próximos conciertos en territorio mexicano.

Ella contó que tras comenzar a sentir algunos síntomas, decidió someterse a la prueba, cuyo resultado no le permitirá incorporarse a sus actividades artísticas.

La intérprete de Bandido hizo uso de sus redes sociales para compartir detalles de su estado de salud y ofrecer una disculpa a sus seguidores de Taxco Guerrero, localidad donde se presentaría en concierto.

“Venía a traerles música, alegría que es lo que mejor sé hacer, pero en la mañana me empecé a sentir un poquito mal y pues resulta que me hice la prueba y salí positiva a COVID”, se le ve comentando en el clip a la compositora de 50 años.

Expresó sentirse triste por la cancelación del concierto que se habría planeado para la noche del sábado 27 de noviembre:

“Me pone triste, pero finalmente dentro de los males, pues no me siento tan mal, pero como un acto de responsabilidad no vamos a dar el show de esta noche, obviamente, pero les quería decir que los quiero mucho, pero también que si el universo, Dios, todos los seres