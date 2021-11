Willy Olivera: “Estamos a punto de lograr algo importante para Guatemala”

El juego entre Comunicaciones y Guastatoya definirá este martes al primer finalista de la Liga Concacaf, algo histórico para nuestro país pues ningún club guatemalteco se había clasificado antes a esta instancia del torneo regional.

El juego se llevará a cabo a las 21:00 en el mismo escenario del partido de ida, el estadio Doroteo Guamuch Flores, en donde los cremas tomaron ventaja el martes pasado al imponerse 1-0 en condición de visitante.

A Comunicaciones le bastará con un empate para avanzar a la final, mientras que Guastatoya deberá ganar 1-0 para forzar a los penaltis o ganar por dos goles de diferencia.

Las palabras de Willy Olivera

“Estamos ante un rival muy difícil”, comenzó diciendo Olivera en la conferencia previa al partido. Además, dijo que a los jugadores de Guastatoya nadie los conoce mejor que él.

“Son jugadores a los que dirigí, fuimos campeones. Afrontaremos este partido como afrontamos todos, vamos a salir a ganar, trataremos de anotar lo más rápido posible y tener mucha precaución, porque sabemos que es un equipo que tiene jugadores peligrosos”, expresó.

También dijo que el duelo será “una final adelantada donde los dos equipos van a dejar todo por luchar por sus sueños, creo que tenemos que hacer un partido muy inteligente, ordenado, tomar muchas precauciones, tratar de imponernos y de hacer lo que nos gusta, jugar”.

Mientras que sobre la presencia de afición, expresó: “Creo que es la fiesta del fútbol y es una motivación extra que le da a cada jugador y cada integrante del cuerpo técnico”.

“Los dos equipos se van a jugar la vida, es una final adelantada lucharemos por el gran sueño que tenemos como institución. Cada equipo lo va a dejar todo en la cancha. Somos conscientes de que estamos a punto de lograr algo importante, no solo para nuestro club, si no para el futbol de Guatemala y lucharemos por eso hasta lo último, no me cabe la menor duda de que mis jugadores van a entregarlo todo”, finalizó Olivera.

El ganador de esta llave se medirá en la final al ganador de la serie entre Forge FC, de Canadá y Motagua, de Honduras, que se enfrentan este miércoles a las 19:00 horas. El juego de ida terminó 2-2.

