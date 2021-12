EE. UU. confirma primer caso de la variante Ómicron en California

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) confirmaron este miércoles el primer caso confirmado de la variante Ómicron en EE. UU., el cual fue detectado en el estado de California.

El caso fue detectado por los Departamentos de Salud Pública de California y San Francisco y confirmado por los CDC. “El individuo era un viajero que regresó de Sudáfrica el 22 de noviembre de 2021”, dijo la agencia en un comunicado.

Breaking: The first confirmed case of #OmicronVariant has been detected in the United States. Everyone 5 years and older should get vaccinated against #COVID19. Boosters are recommended for everyone 18 years and older. Read CDC's full statement. https://t.co/raCFpQ6I1h

