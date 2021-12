Lewandowski rompe el silencio sobre el gesto de Messi en el Balón de Oro

El delantero polaco, Robert Lewandowski, habló por primera vez después de la gala del Balón de Oro en la que obtuvo un premio de “consolación”, pues el trofeo más codiciado fue para el argentino Lionel Messi, quien tuvo un gesto con él.

Messi volvió a llevarse el prestigioso galardón en una glamurosa ceremonia celebrada en el Théâtre du Châtelet de París, pero a diferencia de las anteriores, en las que conquistó el galardón por sus éxitos con el Barcelona, esta vez fue gracias al título de la Copa América, su primer título con Argentina tras 16 años de decepciones.

En esa ceremonia, Leo tuvo un gesto con Lewandowski,, segundo en la edición de 2021, y reconoció que merece un Balón de Oro. “Decirle a Robert que el año pasado se merecía este premio. Todo el mundo estuvo de acuerdo en que fue el mejor, pero no se pudo hacer por la pandemia. Ojalá France Football te pueda entregar este premio que mereces”, dijo Leo.

La reacción de Lewandowski

Recientemente, Robert, se refirió a lo sucedido en la gala durante una entrevista que le concedió al programa “Moc Futbolu” de la cadena polaca “Kanale Sportowym”.

“Hubo tristeza, no tengo nada que esconder. No puedo decir que esté satisfecho sino todo lo contrario. Me siento insatisfecho”, declaró el futbolista.

Y continuó: “Estar tan cerca, competir con Lionel Messi… por supuesto que respeto cómo juega y lo que ha conseguido. El mero hecho de que pude competir con él me muestra el nivel que pude alcanzar. Pero, de hecho, me sentí triste y fue bueno que no tuviéramos un partido a mitad de semana después de la gala”.

Sus declaraciones mostraron cómo le afectó le hecho de no haber ganado el máximo trofeo que entrega la “Revista France Football”.

Sin embargo, también tuvo palabras para Messi. “Me gustaría que su declaración fuera honesta, no solo palabras vacías. Sin embargo, no me entusiasma”, dijo mientras sonreía. Días antes, el editor jefe de la revista, Pascal Ferré, dijo que tomarían en consideración la sugerencia de Messi. “Lo que dijo fue agradable e inteligente. Creo que no tenemos que tomar decisiones muy rápido. Podemos pensar en ello y deberíamos”, expresó.

“No podemos estar seguros de si Lewandowski habría ganado el Balón de Oro el año pasado. NO podemos saberlo porque no hubo votaciones, pero, para ser honesto, tenía muchas posibilidades de ganarlo”, manifestó.

