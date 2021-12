VIDEO. Alec Baldwin estalla contra periodista tras preguntarle si apretó el gatillo

Alec Baldwin se enfrentó a Jon Levine, periodista del tabloide New York Post, cuando este le abordó mientras se disponía a entrar a una casa del vecindario Upper East Side de Manhattan.

En el video que ya se ha hecho viral se escucha a Levine preguntarle a Baldwin por qué se encuentra en Nueva York, mientras la esposa del actor, Hilaria, le pide que se vaya y lo graba con su celular, pero este hace caso omiso y le pregunta quién vive en la casa a la que quiere acceder.

Es entonces cuando el famoso se da la vuelta y se dirige hacia el reportero con un paraguas en la mano. Su esposa lo retiene para evitar el conflicto.

Finalmente, el actor y su esposa acceden al domicilio mientras el reportero le pregunta: “¿Realmente no apretó el gatillo?”, pero no obtiene respuesta alguna.

NEW … I ran into Alec Baldwin on the Upper East Side pic.twitter.com/8pG5Vpshw2

— Jon Levine (@LevineJonathan) December 7, 2021