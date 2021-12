EE. UU. reúne a más de 100 países en la Cumbre por la Democracia

EE. UU. reúne este jueves a representantes de más de 100 países para la denominada Cumbre por la Democracia, muy criticada por China y Rusia y de la que han quedado excluidos ocho países de las Américas, entre ellos Guatemala.

Para la Casa Blanca, la cumbre, que será virtual debido a la pandemia, encarna el liderazgo de EE. UU. en una lucha existencial entre democracias y dictaduras o autocracias. “No se equivoquen, estamos en un momento de evaluación democrática”, afirmó Uzra Zeya, subsecretaria de Estado para Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos.

Con un discurso, el presidente estadounidense, Joe Biden, inaugura la cumbre que durante dos días reunirá a los representantes de los gobiernos, además de oenegés, empresas, organizaciones filantrópicas y legislaturas.

