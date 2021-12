A medio arreglar, Dannia Guevara envía mensaje agradeciendo a Guatemala

Un par de horas ante de que de se llevara a cabo la final de Miss Universo 2021, Dannia Guevara compartió un emotivo mensaje a través de su cuenta de Instagram.

La Miss Guatemala agradeció los mensajes positivos que ha recibido y por el apoyo que le han dado tantas personas.

“Muchas gracias a todas las personas que me han enviando mensajes positivos, se que hay muchas más personas que me brinda su buena vibra que la gente negativa”, expresó.

En el video que publicó también le contó a sus fans que tomó en cuenta las sugerencias de sus seguidores para que optara por utilizar aretes más pequeños, y mostró el peinado que lucirá en su pasarela final, el cual será cabello totalmente lacio. Esto, a diferencia de como acostumbró a lucir durante su llegada a Israel.

Aunque hizo mención de no estar segura que se le vea bien, la representante nacional agregó que ya está preparada para lo que se venga.

“Estaba leyendo sus mensajes el día de la preliminar, que no les había gustado los aretes tan largos, así que los cambié por estos, quedan mejor con el look… Aún estoy viendo lo del cabello liso; siento que no sé si me luce tanto”, dijo.