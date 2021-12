Regulador europeo aprueba uso de emergencia de pastilla anticovid de Pfizer

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) aprobó este jueves el uso de emergencia de la pastilla anticovid de Pfizer, antes de su aprobación formal, y autorizó dos tratamientos más, en su lucha contra el aumento de los contagios en el continente.

“El fármaco, que aún no está autorizado en la UE, puede utilizarse para tratar a los adultos con Covid-19 que no requieren oxígeno suplementario y que tienen un mayor riesgo de desarrollar una forma grave de la enfermedad”, dijo la EMA en un comunicado.

We have just issued advice for 🇪🇺 countries who may decide on early use of the oral antiviral developed by Pfizer, before marketing authorisation.

In parallel, we started the #RollingReview for this #COVID19treatment.

— EU Medicines Agency (@EMA_News) December 16, 2021