Keneth, cantante guatemalteco, incursiona en el género urbano

Keneth Sebastián Girón Martínez nació en Guatemala (padre guatemalteco y madre colombiana), ha residido en ambos países y es en el país latinoaméricano donde ha explorado el género urbano.

“Me he creado en ambos países ya que mi madre vive en Colombia y mi papá acá, paso viajando y he aprendido de ambas culturas. Actualmente estoy en Guatemala promocionando mi tema y grabando otros, posteriormente iré a trabajar más música a México”, comenta Keneth quien actualmente acaba de cumplir 18 años.

A su corta edad, el chapín ya ha tenido un éxito con su sencillo “Más que amigos”. Ha colaborado con el artista guatemalteco Billy The Diamond y con las hermanas mexicanas ¨Las Prez¨. Además se ha presentado en varios eventos importantes en Colombia y México.

Su tema ¨Cero Compromisos se ubicó en los primeros lugares y supera las 300,000 reproducciones en Spotify y ¨Cuando Te Perdí¨ conquistó en su canal de YouTube con más de 880,000 reproducciones.

“Ahora estoy promocionando Deseándote, una canción que habla de una experiencia mía. Tuve una relación con una chica más grande de edad y todo lo demás lo narró en el tema (risas)”, comenta.

El videoclip de ¨Deseándote¨ fue grabado en Medellín bajo la dirección de Jhan Salcedo quien ha trabajado con varias figuras de la música urbana. El video lo protagoniza la reconocida modelo y locutora colombiana Jessica Ruiz.

¨Este tema fue dedicado a una chica que me gustaba mucho, me interesaba pero era mayor que yo. La canción habla un poco de lo que hice para conquistarla, de cómo hice de todo para que lo supiera, me notara y de la corta relación amorosa que hubo”, agrega.

Por el momento, Keneth se encuentra trabajando una colaboración con la guatemalteca Yessie. Además, que realizaron una actividad para llevarles sonrisas a niños de escasos recursos.

