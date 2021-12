Pentágono necesitará luz verde del Congreso para enviar vehículos a Guatemala

El Pentágono necesitará luz verde del Congreso para toda transferencia de vehículos estadounidenses a Guatemala, según una ley de defensa aprobada esta semana en Estados Unidos que busca garantizar que la ayuda militar a Centroamérica sea transparente.

La Ley de Autorización de la Defensa Nacional (NDAA) de 2022, un paquete de US $768 millones para financiar programas de defensa estadounidenses, debe ser promulgada en los próximos días por el presidente Joe Biden. Fue aprobada el miércoles en el Senado con amplio apoyo, luego de ser adoptada la semana pasada por la Cámara de Representantes.

La iniciativa incluye medidas promovidas por la legisladora Norma Torres, nacida en Guatemala y única centroamericana en el Congreso estadounidense, para asegurar la supervisión de la ayuda militar de Washington a la región, origen de la mayoría de los migrantes indocumentados que llegan a la frontera sur de Estados Unidos.

It is our responsibility to ensure our foreign aid is not being used by corrupt leaders to perpetrate human rights abuses. This year I fought for funding for @StateDept & @USTreasury to crack down on such abuses – I'm glad to see progress on this front. https://t.co/uyQnZ7zMZO

