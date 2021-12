UEFA deja sin competición europea al Tottenham

La UEFA anunció este lunes que el partido Tottenham-Rennes de la Liga Europa Conferencia, que no había podido disputarse a comienzos de diciembre a causa de casos de covid-19 en el equipo londinense, fue dado por perdido a los ‘Spurs’, que quedan así eliminados de la tercera competición europea.

Knockout round play-offs are set ✅

Which will be the most exciting game? 🤗#UECLdraw | #UECL pic.twitter.com/OuVQfsE9cP

— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) December 13, 2021