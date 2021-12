Fue reconocido como “Maestro del Año” y lo capturan por abuso sexual contra menores

En 2020, Jonathan Ullrich fue reconocido como el “Maestro del Año”, pero ahora enfrenta cargos por abusar sexualmente de dos menores de edad.

El hombre de 50 fue capturado y acusado de violar y abusar sexualmente repetidamente de dos familiares menores de 13 años en 2016 y 2021.

Ullrich es maestro de primer grado en la escuela primaria Fairview, en Tennessee, Estados Unidos (EE. UU.). Ahora enfrenta 27 cargos, que incluyen agresión sexual agravada, incesto, violación de un menor y explotación sexual agravada.

