Aplazados algunos partidos del Boxing Day de la Premier League por Covid-19

Dos partidos de la liga inglesa programados para el domingo, el Liverpool-Leeds y el Wolverhampton-Watford, fueron aplazados debido a casos de covid-19, anunció este jueves la Premier League.

“Después de las peticiones de aplazamiento del Leeds United y del Watford a causa del covid-19, el consejo de la Premier League se reunió esta mañana (jueves) y con pesar aceptó aplazar los dos partidos de los clubes que estaban programados para el ‘Boxing Day'”, un día después de Navidad, precisó la Premier en un comunicado.

El campeonato ya se vio obligado a aplazar diez partidos en las tres últimas fechas, seis de ellos el pasado fin de semana, mientras Reino Unido se enfrenta a un número récord de casos de covid-19, causados por la variante ómicron.

Following postponement requests from @LUFC and @WatfordFC as a result of COVID-19, the Premier League Board met this morning and regrettably agreed to call off the two affected clubs’ Boxing Day fixtures

