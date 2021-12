El telescopio James Webb, a la búsqueda de planetas donde pueda haber vida

Solo conocemos un planeta Tierra, pero fuera de nuestro Sistema Solar hay innumerables estrellas que albergan exoplanetas, y que el telescopio James Webb ayudará a escrutar con sus potentes instrumentos.

Es una de las principales misiones de este gigantesco aparato que ha necesitado tres décadas y cerca de 10 mil millones de dólares para ser construido. Fue lanzado el pasado 22 de diciembre.

Desde el descubrimiento de “51 Pegasi b”, en 1995, los científicos han descubierto unos 5 mil exoplanetas.

Para que pueda existir vida en uno de ellos, tal y como la conocemos, esos exoplanetas no deben estar ni demasiado cerca ni demasiado lejos de la estrella en la que orbitan.

Algunos de esos objetos espaciales son gigantescas masas gaseosas, como Júpiter o Neptuno, otros son rocosos, como la Tierra. Todos están demasiado lejos para ser observados directamente, y además los que más interés suscitan, los rocosos, son pequeños y difíciles de localizar.

Hasta el momento, los astrónomos solo han logrado detectarlos cuando pasan delante de sus estrellas, ya que se producen variaciones de luminosidad.

Con esa observación apenas han logrado determinar su talla y densidad, pero los científicos no logran averiguar su composición atmosférica, ni lo que sucede en su superficie.

#NASAWebb will help us answer questions raised by Hubble discoveries. Webb can see further back in time & capture a larger selection of young galaxies closer to the big bang.

Where Hubble sees young galaxies, Webb can show us newborns: https://t.co/eBLFFOx0uK

Credit: NASA/ESA. pic.twitter.com/mJ3FztUUkh

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) December 11, 2021