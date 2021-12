Hombre paga deudas a familias en Navidad por tercer año consecutivo

Un hombre de Gulf Breeze, una ciudad del noroeste de Florida (Estados Unidos), que guarda un mal recuerdo de la Navidad por haber pasado frío mientras criaba a sus hijas, decidió pagar este mes de diciembre las facturas atrasadas del agua y la luz de varias familias por tercer año consecutivo, acumulando más de US $96 mil en donativos.

Mike Esmond, de 75 años, ha vuelto a sus donaciones navideñas con aproximadamente 4.600 dólares pagados la semana pasada a 29 facturas, lo que eleva sus donaciones totales este año a cerca de US $85 mil y durante los últimos tres años en más de 96 mil, informó este viernes la televisión Local 10.

En diciembre de 2019, Mike Esmond, propietario de una empresa de limpieza de piscinas en Pensacola, pagó las facturas de los servicios de 36 familias para evitar que, como le ocurrió a él en 1983, se quedaran sin luz, agua o gas durante las Navidades.

Compassionate elf keeps holidays warm and merry by paying off past due utility bills for second year in a row. #gulfbreeze #tigerpoint #mikeesmond #pensacolabeach #cityofgulfbreeze https://t.co/UvPG04j9Rw pic.twitter.com/QVfXqO5IFE

A partir de entonces, y tras donar alrededor de US $12 mil dólares durante las pasadas dos temporadas navideñas para pagar las facturas de servicios esenciales de los residentes de Gulf Breeze, Esmond recibió un cheque de la campaña “A Nut Above”, de la compañía confituras Planters, por ser un buen samaritano.

Desde principios de 2021, Esmond ha utilizado el dinero del cheque, US $104 mil, para ayudar a más familias de Gulf Breeze en peligro de que les corten los servicios públicos, pagando 667 facturas, por un total de aproximadamente US $80 mil, detalla Local 10.

El mes de diciembre de 1983 se alcanzaron temperaturas de 10 grados Fahrenheit (-12 ºC) según Weather Underground, y Esmond, con sus tres hijas, lo pasó sin electricidad ni calefacción al no poder pagar sus facturas.

