Participarán en la celebración de fin de año en Times Square, con condiciones

La ciudad de Nueva York mantendrá las festividades de fin de año en la mítica plaza de Times Square, donde todos los asistentes deberán mostrar una prueba de vacuna.

El alcalde Bill de Blasio, quien se despide de su cargo el 31 de diciembre, señaló que esta medida permitirá al menos controlar a más de un millón de personas.

La preocupación de los neoyorquinos es evidente, y las colas para someterse a tests de PCR son en los últimos días larguísimas en todos los puestos móviles diseminados por la ciudad, lo que ha ocasionado que los resultados de estas pruebas se entreguen con mucho más retraso, hasta de 40 horas, en lugar de las 6 horas que tardaban hace solo dos semanas.

High above the New Year’s Eve ball in Times Square. #NYC pic.twitter.com/wfGyjdI57C

— Anthony Quintano (@AnthonyQuintano) December 21, 2021