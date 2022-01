El papa Francisco lamenta que las mascotas “reemplacen” a los hijos

En el marco de su primera audiencia general del año en la sala Pablo VI, en El Vaticano, el papa Francisco elogió la paternidad y la adopción y lamentó que a veces las mascotas “reemplacen” a los hijos entre las familias.

“Hoy vemos una forma de egoísmo. Vemos que algunos no quieren tener hijos. A veces tienen uno, y ya, pero en cambio tienen perros y gatos que ocupan ese lugar”, subrayó el Papa argentino.

Francisco exhortó también a las instituciones para que faciliten los procesos de adopción, de modo que el sueño de los niños que necesitan una familia y de las parejas que desean acogerlos se haga realidad.

El Papa volvió a criticar el llamado “invierno demográfico” y la “dramática caída de la natalidad” que se registra en numerosos países occidentales, e instó a tener hijos o a adoptarlos.

San José, tú que has amado a Jesús con amor de padre, protege a los muchos niños que no tienen familia y desean un papá y una mamá. Sostén a los cónyuges que no consiguen tener hijos, ayúdalos a descubrir un proyecto más grande. #AudienciaGeneral

— Papa Francisco (@Pontifex_es) January 5, 2022