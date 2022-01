Biden arremete contra Trump en el aniversario del asalto al Capitolio

El presidente estadounidense, Joe Biden, pronunció este jueves, en el marco del primer aniversario del insólito asalto al Capitolio, en Washington, un discurso en el que arremetió contra el exmandatario republicano, Donald Trump, y prometió defender la democracia.

“Por primera vez en nuestra historia, un presidente (Trump) no solo perdió las elecciones; trató de evitar el traspaso de poder pacífico cuando una turba violenta irrumpió en el Capitolio”, dijo Biden en su discurso en el Congreso

Al afirmar que hubo fraude electoral, Trump “ha creado y difundido una red de mentiras sobre las elecciones de 2020”, aseguró Biden. “Lo ha hecho porque valora el poder por encima de los principios, porque antepone su propio interés al interés de su país”, insistió, añadiendo que el magnate republicano “montó su mentira durante meses”.

Biden también acusó a Trump de haber “intentado impedir un traspaso pacífico del poder” el 6 de enero de 2021, durante el asalto al Capitolio, cuando cientos de simpatizantes del exmandatario invadieron los edificios del Congreso para impedir la certificación de los resultados de las elecciones de noviembre de 2020.

Para Biden Estados Unidos y el resto del mundo libran una batalla entre la democracia y el autoritarismo.

“Defenderé a esta nación”, concluyó.

Last year, for the first time in our history, a president who just lost an election tried to prevent the peaceful transfer of power as a violent mob breached the Capitol.

But they failed.

And on this day of remembrance we must make sure that such an attack never happens again.

— President Biden (@POTUS) January 6, 2022