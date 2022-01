Lily James sorprende con su transformación como Pamela Anderson

Se ha confirmado la fecha del estreno de “Pam & Tommy“, la serie sobre el video viral de Pamela Anderson en los inicios de Internet.

El escándalo sexual de Pamela Anderson y Tommy Lee que cimbró los 90 y sentó las bases de toda una industria está de regreso.

Sobre el reparto

Con un elenco de lujo compuesto por Lily James (Yesterday), Sebastian Stan (Falcon y el Soldado de invierno), Nick Offerman (Parks and Recreation), Taylor Schilling (Orange is the New Black) y Seth Rogen (Long Shot), la serie contará cómo fue la primera filtración de un video íntimo protagonizado por la mega estrella de los 90, Pamela Anderson, y el baterista y fundador de Mötley Crüe, Tommy Lee.

Lily James y Sebastian Stan fueron los actores seleccionados para representar a la famosa pareja.

El boom de la industria pornográfica casera se vio sacudida por la llegada de este material y la serie contará en clave de comedia y drama cómo fue que ese video se convirtió en comercializable luego de su filtración.

Esta serie llegará el 2 de febrero a Star Plus con tres capítulos estreno y luego uno por semana, está escrita por los también productores ejecutivos Rob Siegel y DV DeVincentis, y dirigida por Craig Gillespie (Yo, Tonya).

“Pam & Tommy” tendrá una primera temporada de ocho episodios. La ficción no solo se centrará en el robo del material, sino también como contexto, abordará parte de la vida de la pareja con varios momentos a puro glamour y otros que generaron polémica.

Lily James (Cenicienta) tendrá un enorme desafío, quizá el más osado de su carrera, y Sebastian Stan (The Falcon and the Winter Soldier), que viene de ser una de las caras claves del Universo Cinematográfico de Marvel, apuesta a otro tipo de historias.

La actriz ha deslumbrado a sus fans con su belleza y con su increíble transformación para interpretar a Pamela Anderson.

“Es increíble su parecido, es idéntica”, “Luce igual”, “Es como el reloj hubiera retrocido, es igual a ella”, fueron algunas reacciones de los cibernautas.

